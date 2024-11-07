الدوري الأوروبي
team-logo
1 - 1
ن م
team-logo
M. N'Diaye 90' + 6' (هدف عكسي)
M. Stroeykens 85'
(ش١ 0-0) (ن م 1-1)

RFS v أندرلختالنتائج والإحصائيات,