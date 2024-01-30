دوري أبطال أوروبا
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0 - 4
ن م
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Fran Kirby 10'Mia Fishel 37'Guro Reiten 74'مارين مييلدي 79'
(ش١ 0-2) (ن م 0-4)

Paris FC v Chelsea FC Womenالنتائج والإحصائيات,