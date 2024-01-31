دوري أبطال أوروبا
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2 - 2
ن م
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Amel Majri 4'Vicki Becho 74'
Franny Cerna 9'Vanessa Gilles 90' + 1' (هدف عكسي)
(ش١ 1-1) (ن م 2-2)

Lyon v Slavia Pragueالنتائج والإحصائيات,