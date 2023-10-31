كأس ملك إسبانيا
team-logo
0 - 4
ن م
team-logo
Angel Troncho 68'Konrad de la Fuente 80'آغر اكيتشي 83', 90' (جزاء)
(ش١ 0-0) (ن م 0-4)

Lorca Deportiva v آيبارالنتائج والإحصائيات,