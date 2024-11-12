دوري أبطال أوروبا
team-logo
0 - 4
ن م
team-logo
F. Maanum 38'S. Blackstenius 75'M. Caldentey 80'C. Foord 87'
(ش١ 0-1) (ن م 0-4)

Juventus v أرسنالالنتائج والإحصائيات,