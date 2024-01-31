دوري أبطال أوروبا
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5 - 0
ن م
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Ilayda Acikgoz 18'Nicole Anyomi 66'Shekiera Martinez 74'Lisanne Graewe 76'Geraldine Reuteler 84'
(ش١ 1-0) (ن م 5-0)

Eintracht Frankfurt v إف سي مالموالنتائج والإحصائيات,