كأس ملك إسبانيا
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0 - 10
ن م
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Abderrahman Rebbach 7', 38'روبن دوارتي سانشيز 13'Xeber Alkain 52', 60'Ianis Hagi 63', 80'Jon Karrikaburu 68', 75', 89'
(ش١ 0-3) (ن م 0-10)

Deportivo Murcia FC v ديبورتيفو ألافيسالنتائج والإحصائيات,