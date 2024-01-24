دوري أبطال أوروبا
team-logo
2 - 1
ن م
team-logo
Guro Reiten 62' (جزاء)Mylene Chavas 71' (هدف عكسي)
Athenea del Castillo 69'
(ش١ 0-0) (ن م 2-1)

Chelsea FC Women v Real Madrid Femeninoالنتائج والإحصائيات,