كأس ملك إسبانيا
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1 - 2
ن م
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Enric Baquero 24'
Masca 3', 112'
(ش١ 1-1) (ن م 1-1) (و إ 1-2)

CE Manresa v ريال أوفييدوالنتائج والإحصائيات,