كأس ملك إسبانيا
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1 - 12
ن م
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Enrique Marquez 55'
Rodri 4', 20', 37'ويليان خوسي 6', 33', 40', 43'Luiz Henrique 9'Abdessamad Ezzalzouli 16', 50'مارك روكا 86' (جزاء)Assane Diao 90'
(ش١ 0-9) (ن م 1-12)

CD Hernan Cortes v ريال بيتيسالنتائج والإحصائيات,