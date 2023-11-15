دوري أبطال أوروبا
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2 - 2
ن م
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Jovana Damnjanovic 20'Elena Linari 45' + 4' (هدف عكسي)
Evelyne Viens 58'Manuela Giugliano 90' + 1'
(ش١ 2-0) (ن م 2-2)

Bayern Munich v Romaالنتائج والإحصائيات,