كأس ملك إسبانيا
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0 - 2
ن م
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آلان روميو نيوم 9'Lalo Aguilar 61'
(ش١ 0-1) (ن م 0-2)

AD Llerenense v ليجانيسالنتائج والإحصائيات,