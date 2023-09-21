الدوري الأوروبي
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1 - 1
ن م
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Mohamed Amoura 69'
Thijs Dallinga 45' + 3' (جزاء)
(ش١ 0-1) (ن م 1-1)

يونيون سانت جيلوا v تولوزالنتائج والإحصائيات,