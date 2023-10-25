دوري أبطال آسيا النخبة
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3 - 0
ن م
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كوتا ميزونوما 35'كينيو سوغيموتو 72'Anderson Lopes 90' + 5'
(ش١ 1-0) (ن م 3-0)

يوكوهاما مارينوس v كاياالنتائج والإحصائيات,