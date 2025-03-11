دوري أبطال آسيا النخبة
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4 - 1مجم 5 - 1
ن م
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D. Tono 2'A. Lopes 29', 56'Yan 44'
Leonardo 35'
(ش١ 3-1) (ن م 4-1)

يوكوهاما مارينوس v شنغهاي ايست آسياالنتائج والإحصائيات,