دوري أبطال آسيا النخبة
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1 - 0مجم 3 - 1
ن م
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Anderson Lopes 75'
(ش١ 0-0) (ن م 1-0)

يوكوهاما مارينوس v شاندونج تايشانالنتائج والإحصائيات,