دوري أبطال آسيا النخبة
team-logo
3 - 0
ن م
team-logo
Jose Elber 45' + 4'Anderson Lopes 57'Yan 64'
(ش١ 1-0) (ن م 3-0)

يوكوهاما مارينوس v شاندونج تايشانالنتائج والإحصائيات,