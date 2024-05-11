دوري أبطال آسيا النخبة
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2 - 1
ن م
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Asahi Uenaka 72'Kota Watanabe 84'
Mohammed Al Baloushi 12'
(ش١ 0-1) (ن م 2-1)

يوكوهاما مارينوس v العينالنتائج والإحصائيات,