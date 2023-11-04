كأس الاتحاد الإنجليزي
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3 - 2
ن م
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J. Grayson 3' (هدف عكسي)J. Stevens 26'رايس ميرفي 63'
M. Dinanga 67' (جزاء), 90' + 4'
(ش١ 2-0) (ن م 3-2)

يوفيل v جاتيسهيدالنتائج والإحصائيات,