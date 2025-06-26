كأس العالم للأندية
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2 - 5
انتهت
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تيون كوبمينرس 11'دوشان فلاهوفيتش 84'
جيريمي دوكو 9'بيير كالولو 26' (هدف عكسي)إرلينج هالاند 52'فيل فودين 69'سافينيو 75'
(½ 1-2) (انتهت 2-5)

يوفنتوس ضد مانشستر سيتيالنتائج والإحصائيات,