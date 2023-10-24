دوري أبطال آسيا النخبة
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2 - 1
ن م
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Shihao Wei 45'Marcao 63'
Tuan Hai Pham 87'
(ش١ 1-0) (ن م 2-1)

ووهان ثري تاونس v هانويالنتائج والإحصائيات,