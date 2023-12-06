دوري أبطال آسيا النخبة
team-logo
1 - 1
ن م
team-logo
Gyu-Baeg Lee 49' (هدف عكسي)
Ho-Jae Lee 77'
(ش١ 0-0) (ن م 1-1)

ووهان ثري تاونس v بوهانج ستيلرزالنتائج والإحصائيات,