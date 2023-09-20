دوري أبطال آسيا النخبة
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2 - 2
ن م
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Xiaobin Zhang 10'Davidson 62' (جزاء)
براين لينسن 55'Jose Kante 90' + 4'
(ش١ 1-0) (ن م 2-2)

ووهان ثري تاونس v آوراوا ريد دياموندزالنتائج والإحصائيات,