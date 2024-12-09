الدوري الإنجليزي الممتاز
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2 - 1
ن م
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T. Soucek 54'جارود بوين 72'
مات دوهيرتي 69'
(ش١ 0-0) (ن م 2-1)

وست هام v وولفرهامبتونالنتائج والإحصائيات,