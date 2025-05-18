الدوري الإنجليزي الممتاز
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1 - 2
انتهت
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جارود بوين 86'
مورغان جيبس وايت 11'نيكولا ميلنكوفيتش 61'
(½ 0-1) (انتهت 1-2)

وست هام ضد نوتنجهام فوريستالنتائج والإحصائيات,