الدوري الإنجليزي الممتاز
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2 - 0
ن م
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T. Soucek 21'يانيك فيسترجارد 43' (هدف عكسي)
(ش١ 2-0) (ن م 2-0)

وست هام v ليستر سيتيالنتائج والإحصائيات,