الدوري الإنجليزي الممتاز
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3 - 2
ن م
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C. Soler 31'T. Soucek 33'L. Paqueta 67'
A. Iwobi 51', 78'
(ش١ 2-0) (ن م 3-2)

وست هام v فولهامالنتائج والإحصائيات,