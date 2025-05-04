الدوري الإنجليزي الممتاز
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1 - 1
انتهت
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جارود بوين 28'
ويلسون أودوبيرت 15'
(½ 1-1) (انتهت 1-1)

وست هام ضد توتنهام هوتسبيرالنتائج والإحصائيات,