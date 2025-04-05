الدوري الإنجليزي الممتاز
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2 - 2
ن م
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نيكلاس فولكروج 61'جارود بوين 68'
إيفانيلسون 38', 79'
(ش١ 0-1) (ن م 2-2)

وست هام v بورنموثالنتائج والإحصائيات,