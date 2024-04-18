الدوري الأوروبي
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1 - 1مجم 1 - 3
ن م
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ميكايل أنتونيو 13'
جيريمي فريمبونج 89'
(ش١ 1-0) (ن م 1-1)

وست هام v باير ليفركوزنالنتائج والإحصائيات,