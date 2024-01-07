كأس الاتحاد الإنجليزي
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4 - 1
ن م
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ناثانيل شالوبه 7'J. Malcolm 15'D. Dike 27'T. Fellows 88'
O. Bray 90' + 5'
(ش١ 3-0) (ن م 4-1)

وست برومويتش ألبيون v ألديرشوتالنتائج والإحصائيات,