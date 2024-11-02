كأس الاتحاد الإنجليزي
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4 - 4جزاء 4 - 5
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M. Duku 4'O. Holness 21'دومينيك ماكهيل 49', 95'
D. Howe 65', 77'W. Lancaster 90' + 4'J. Clarke 109'
(ش١ 2-0) (ن م 3-3) (و إ 4-4)

هيدنيسفورد v جاينسبوروالنتائج والإحصائيات,