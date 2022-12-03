كأس العالم
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3 - 1
ن م
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ميمفيس ديباي 10'دايلي بليند 45' + 1'دينزل دومفريس 81'
Haji Wright 76'
(ش١ 2-0) (ن م 3-1)

هولندا v الولايات المتحدة الأمريكيةالنتائج والإحصائيات,