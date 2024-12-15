الدوري الألماني
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1 - 3
ن م
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P. Wanner 41'
M. Mittelstaedt 20'E. Millot 45' + 2'N. Woltemade 85' (جزاء)
(ش١ 1-2) (ن م 1-3)

هايدينهايم v شتوتجارتالنتائج والإحصائيات,