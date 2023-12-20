دوري أبطال أوروبا
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1 - 3
ن م
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C. Larisey 26'
S. Kerr 14'E. Cuthbert 52', 65'
(ش١ 1-1) (ن م 1-3)

هاكين للسيدات v تشيلسي للسيداتالنتائج والإحصائيات,