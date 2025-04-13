الدوري الإنجليزي الممتاز
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4 - 1
ن م
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ساندرو تونالي 24'هارفي بارنيس 49', 64'برونو جيمارايش 77'
أليخاندرو جارناتشو 37'
(ش١ 1-1) (ن م 4-1)

نيوكاسل يونايتد v مانشستر يونايتدالنتائج والإحصائيات,