الدوري الإنجليزي الممتاز
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1 - 1
ن م
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انتوني جوردون 58' (جزاء)
J. Gvardiol 35'
(ش١ 0-1) (ن م 1-1)

نيوكاسل يونايتد v مانشستر سيتيالنتائج والإحصائيات,