الدوري الإنجليزي الممتاز
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1 - 4
ن م
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برونو جيمارايش 25'
J. Kluivert 6', 44', 90' + 2'M. Kerkez 90' + 6'
(ش١ 1-2) (ن م 1-4)

نيوكاسل يونايتد v بورنموثالنتائج والإحصائيات,