الدوري الإنجليزي الممتاز
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1 - 1
ن م
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كريس وود 8'
ديوجو جوتا 66'
(ش١ 1-0) (ن م 1-1)

نوتنجهام فوريست v ليفربولالنتائج والإحصائيات,