الدوري الإنجليزي الممتاز
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2 - 2
انتهت
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مورغان جيبس وايت 25'كريس وود 56'
كونور كودي 16'F. Buonanotte 81'
(½ 1-1) (انتهت 2-2)

نوتنجهام فوريست ضد ليستر سيتيالنتائج والإحصائيات,