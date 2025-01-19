الدوري الإنجليزي الممتاز
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3 - 2
ن م
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E. Anderson 11'C. Hudson-Odoi 28'كريس وود 41'
J. Bednarek 60'P. Onuachu 90' + 1'
(ش١ 3-0) (ن م 3-2)

نوتنجهام فوريست v ساوثامبتونالنتائج والإحصائيات,