دوري أبطال آسيا النخبة
team-logo
2 - 0
ن م
team-logo
Mohammad Reza Azadi 14'Halen Nongtdu 32' (هدف عكسي)
(ش١ 2-0) (ن م 2-0)

نساجي مازندران v مومباي سيتيالنتائج والإحصائيات,