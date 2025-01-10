الدوري الفرنسي
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2 - 2
ن م
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M. Abline 12'K. Amian 47'
بريل إيمبولو 52'M. Salisu 59'
(ش١ 1-0) (ن م 2-2)

نانت v موناكوالنتائج والإحصائيات,