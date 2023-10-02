دوري أبطال آسيا النخبة
team-logo
3 - 1
ن م
team-logo
Sukhrob Nurulloev 29'Azizbek Amonov 46', 58'
بوعلام خوخي 83'
(ش١ 1-0) (ن م 3-1)

ناساف كارشي v السدالنتائج والإحصائيات,