دوري أبطال أوروبا
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2 - 0
ن م
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Serdar Saatci 9' (هدف عكسي)فيكتور أوسيمين 33'
(ش١ 2-0) (ن م 2-0)

نابولي v سبورتنج براجاالنتائج والإحصائيات,