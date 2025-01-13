كأس الاتحاد الإنجليزي
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3 - 0
انتهت
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M. Ivanovic 30'كاسبر دو نور 70'R. Bangura-Williams 85'
(½ 1-0) (انتهت 3-0)

ميلوال ضد داج أند ريدالنتائج والإحصائيات,