دوري أبطال أوروبا
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2 - 1
ن م
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رافائيل لياو 42'T. Abraham 87'
N. Radonjic 67'
(ش١ 1-0) (ن م 2-1)

ميلان v النجم الأحمر بلجرادالنتائج والإحصائيات,