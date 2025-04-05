الدوري الإيطالي
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1 - 3
ن م
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D. Mota 5'
J. Ikone 16'A. Diao 39'ميرغيم فوجفودا 51'
(ش١ 1-2) (ن م 1-3)

مونزا v كوموالنتائج والإحصائيات,