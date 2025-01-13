الدوري الإيطالي
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2 - 1
ن م
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باتريك كيوريا 44'D. Maldini 63'
L. Beltran 74' (جزاء)
(ش١ 1-0) (ن م 2-1)

مونزا v فيورنتيناالنتائج والإحصائيات,