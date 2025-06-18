كأس العالم للأندية
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1 - 1
انتهت
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سيرجيو راموس 25'
لاوتارو مارتينيز 42'
(½ 1-1) (انتهت 1-1)

مونتيري ضد إنترالنتائج والإحصائيات,